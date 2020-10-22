COVID-19 не похож на грипп: Голубовская дала категоричное объяснение

Новый тип коронавируса, который официально признан пандемией, не имеет ничего общего с вирусом гриппа.

Об этом на брифинге Минздрава 22 октября заявила украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне как врачу совершенно не нравится, и это неправильно, когда я слышу о том, что некоторые мои коллеги до сих пор сравнивают это заболевание с гриппом", – отметила она.

По ее словам, COVID-19 – это длительная инфекция, которая имеет несколько этапов. И она совершенно несравнима с вирусом гриппа.

Голубовская дала объяснение по COVID-19 и гриппу

"Ни по нагрузкам на системы здравоохранения, ни по последствиям для больного", – пояснила врач.

Отметим, что ранее Голубовская назвала пандемию коронавируса страшнейшей болезнью в ее практике и нескольких поколений медиков. Она подчеркнула, что последний раз врачи видели подобное во время пандемии испанского гриппа в 1918-1919 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что Украина начала входить в тяжелый сезон пандемии COVID-19, поэтому необходимо запретить развлекательные массовые мероприятия.