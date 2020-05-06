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/ Пульмонология

Ученые заявили об активных мутациях COVID-19

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Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, активно мутирует, адаптируясь к новым носителям.

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Это выяснили исследователи Института генетики Лондонского королевского колледжа. Они путем скрининга геномов проанализировали более 7 500 вирусов, полученных из образцов нескольких сотен тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом со всего мира. Результаты их работы опубликованы в журнале Infection, Genetics and Evolution

Ученые нашли 198 мутаций, которые, по-видимому, происходили независимо друг от друга более одного раза.

"Все вирусы мутируют естественным образом. Мутации сами по себе не являются плохой вещью, и нет никаких оснований предполагать, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось. До сих пор мы не можем сказать, становится ли SARS-CoV-2 более или менее смертельным и заразным", – отметил профессор Франсуа Баллу, ведущий автор исследования.

Некоторые части генома коронавируса имели очень мало мутаций, и эти инвариантные части могут быть лучшими мишенями для разработки лекарств и вакцин, подчеркивают исследователи.

Значительная доля глобального генетического разнообразия SARS-CoV-2 обнаружена во всех наиболее пострадавших странах. Это предполагает широкую глобальную передачу с самого начала эпидемии и отсутствие "нулевых пациентов" в большинстве стран.

Ученые предположили, что вирус находился внутри человека до того, как вызвал глобальную эпидемию – примерно с конца 2019 года.

COVID-19

COVID-19

5 канал

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
Великобритания
Теги
исследование вирус болезнь инфекция
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