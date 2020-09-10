COVID-19 может жить на охлажденном лососе больше недели – исследование

Новый тип коронавируса может более восьми дней "жить" на поверхности свежего охлажденного лосося. Причем его вирулентность зависит от той или иной температуры хранения рыбы.

К такому выводу пришли ученые из Китая, откуда и распространился по миру этот вирус. Результаты их научной работы опубликованы на платформе biorxiv.org.

Проведя эксперимент, исследователи выяснили, что в случае попадания на поверхность лосося COVID-19 остается заразным в течение двух дней при температуре 25˚С. Тогда как при температуре 4˚С – по меньшей мере восемь дней.

Ученые считают, что коронавирус способен "жить" на лососе больше недели

Специалисты подчеркивают, что во время транспортировки, прежде чем попасть на рынок, в магазин или ресторан, лосось хранится при температуре именно 4˚С. При этом рыба высокого качества транспортируется по миру в течение нескольких дней.

"Импортированная и экспортированная рыба должна храниться при низкой температуре (0-4˚С). В таких условиях распространения коронавируса она может быть легко транспортирована из одной страны в другую в течение недели, становясь одним из источников международного перемещения COVID-19", – говорится в исследовании.

COVID-19 на лососе, который хранится при температуре 4˚С, остается способным вызвать заболевания – ученые

Его авторы отмечают, что в отличие от овощей и фруктов рыба должна транспортироваться и храниться в условиях низких температур. Из-за этого вирус на поверхности лосося, который продается на рынках морепродуктов, может выживать в течение длительного времени.

Ученые говорят о необходимости составления строгого протокола по инспекции импорта и экспорта рыбы, прежде чем она будет допущена к продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых под руководством профессора ветеринарной микробиологии из Университета штата Канзас (США) Юргена Рихта пришла к выводу, что коронавирус лучше всего выживает осенью.