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/ Пульмонология

COVID-19 может жить на охлажденном лососе больше недели – исследование

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Новый тип коронавируса может более восьми дней "жить" на поверхности свежего охлажденного лосося. Причем его вирулентность зависит от той или иной температуры хранения рыбы.

К такому выводу пришли ученые из Китая, откуда и распространился по миру этот вирус. Результаты их научной работы опубликованы на платформе biorxiv.org.

Проведя эксперимент, исследователи выяснили, что в случае попадания на поверхность лосося COVID-19 остается заразным в течение двух дней при температуре 25˚С. Тогда как при температуре 4˚С – по меньшей мере восемь дней.

Ученые считают, что коронавирус способен "жить" на лососе больше недели

Ученые считают, что коронавирус способен "жить" на лососе больше недели

Специалисты подчеркивают, что во время транспортировки, прежде чем попасть на рынок, в магазин или ресторан, лосось хранится при температуре именно 4˚С. При этом рыба высокого качества транспортируется по миру в течение нескольких дней.

"Импортированная и экспортированная рыба должна храниться при низкой температуре (0-4˚С). В таких условиях распространения коронавируса она может быть легко транспортирована из одной страны в другую в течение недели, становясь одним из источников международного перемещения COVID-19", – говорится в исследовании.

COVID-19 на лососе, который хранится при температуре 4˚С, остается способным вызвать заболевания – ученые

COVID-19 на лососе, который хранится при температуре 4˚С, остается способным вызвать заболевания – ученые

Его авторы отмечают, что в отличие от овощей и фруктов рыба должна транспортироваться и храниться в условиях низких температур. Из-за этого вирус на поверхности лосося, который продается на рынках морепродуктов, может выживать в течение длительного времени.

Ученые говорят о необходимости составления строгого протокола по инспекции импорта и экспорта рыбы, прежде чем она будет допущена к продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых под руководством профессора ветеринарной микробиологии из Университета штата Канзас (США) Юргена Рихта пришла к выводу, что коронавирус лучше всего выживает осенью.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Китай
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