COVID-19 может вызывать аутоиммунную реакцию – исследование

Ученые установили, что у пациентов с коронавирусом, кроме антител, могут образовываться аутоиммунные антитела.

Эти белки, вместо борьбы с патогенами, атакуют ткани организма, увеличивая риск тяжелого течения болезни, пишет MedicalXpress.

Исследование показывает, что определение аутоантител и маркера воспаления помогает выявить пациентов с сильной иммунной реакцией. Наличие такой информации позволит подобрать для них более подходящее лечение.

Выработка аутоантител может усугубить тяжелое протекание COVID-19

Ранее было установлено, что аутоантитела принимают участие в образовании тромбов и снижении вирусной защиты у тяжелых ковидных больных.

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