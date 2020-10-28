COVID-19 может вызывать аутоиммунную реакцию – исследование

Ученые установили, что у пациентов с коронавирусом, кроме антител, могут образовываться аутоиммунные антитела.
Эти белки, вместо борьбы с патогенами, атакуют ткани организма, увеличивая риск тяжелого течения болезни, пишет MedicalXpress.
Исследование показывает, что определение аутоантител и маркера воспаления помогает выявить пациентов с сильной иммунной реакцией. Наличие такой информации позволит подобрать для них более подходящее лечение.
Ранее было установлено, что аутоантитела принимают участие в образовании тромбов и снижении вирусной защиты у тяжелых ковидных больных.
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