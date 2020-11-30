COVID-19: как проявляются симптомы заболевания по дням

Проявления коронавирусной болезни обычно появляются на 4-5 день после заражения

Некоторые люди даже не догадываются, что они инфицированы, в то время как другим требуется госпитализация

Коронавирус может поражать людей по-разному, некоторые даже не подозревают, что они инфицированы, а другим требуется госпитализация. Для каждой формы течения COVID-19 характерны определенные симптомы.

Daily Express опубликовал актуальную информацию по симптомам коронавирусной болезни, которая поможет своевременно и без осложнений распознать инфекцию.

С увеличением числа заболевших клиническая картина COVID-19 стала более ясной, что позволяет медикам определять закономерности заболевания.

По данным Центров по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (CDC) до 40% случаев коронавирусной инфекции протекают бессимптомно, причем 20% этих бессимптомных случаев становятся тяжелыми или критическими.

Первыми симптомами, предупреждающими о возможной инфекции, являются жар и кашель. Затем они часто сопровождаются болью в горле, головной болью, болями в мышцах, тошнотой или диареей. При тяжелом течении болезни затруднение дыхания будет основным симптомом.

Проявления COVID-19 обычно не появляются сразу после заражения человека. Средний инкубационный период вируса составляет 4-5 дней. В течение этого времени инфицированный человек, скорее всего, не узнает, что он болен, однако он может заражать окружающих.

Распределение симптомов COVID-19 по дням

1-4 день. Симптомы начинаются слабо, у пациентов обычно поднимается температура, а затем начинается кашель. Могут пропадать вкус и обоняние.

У некоторых больных за один или два дня до этого могла быть диарея или тошнота, что могло быть признаком более серьезной инфекции.

На третий день после появления симптомов у госпитализированных пациентов может развиваться пневмони.

5-6 день. В тяжелых случаях симптомы могут ухудшиться. На этом этапе могут возникать проблемы с дыханием, особенно у пациентов старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями.

7 день. В это время возникает одышка, может ощущаться боль в груди. Это явный сигнал, что нужно обратиться к врачу. Стоит отметить, что у большинства больных на данном этапе симптомы сглаживаются.

8-9 день. У пациентов с тяжелым заболеванием, скорее всего, разовьется одышка, пневмония или острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), заболевание, которое может потребовать интубации. У некоторых больных на фоне недостаточной работы легких может развиться аритмия или шок, также есть вероятность возникновения сепсиса из-за агрессивного иммунного ответа.

10-11 день. Если у пациентов наблюдаются ухудшение симптомов, это означает, что болезнь прогрессирует. Велика вероятность того, что они будут переведены в отделение интенсивной терапии. При тяжелом течении добавляются такие симптомы, как боль в животе и потеря аппетита.

12 день. Люди с сильным иммунитетом и те, кто получил своевременное лечение к этому времени начинают выздоравливать. Температура тела также нормализуется.

16 день. Некоторых больных выписывают, наблюдается исчезновение кашля.

19 день. Одышка еще остается. Даже спустя две недели пациенты могут жаловаться на проблемы с дыханием.

27 день. Большинство больных выписывают из больницы, но это еще не означает, что их симптомы полностью пропали.

Некоторые пациенты с COVID-19 сообщают о наличии симптомов на протяжении месяцев, включая боль в груди, одышку, тошноту, аритмию. Длительные симптомы могут быть и у больных, которые не были госпитализированы, а лечились дома.

Ранее MedOboz писал, что дерматологические симптомы коронавируса могут наблюдаться даже после выздоровления. У некоторых пациентов поражение кожи на пальцах ног, так называемые "ковидные пальцы" сохраняется более 150 дней.

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