Как черный рынок зарабатывает на коронавирусе

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не ослабевает уже более года. Единственным эффективным способом борьбы с болезнью является вакцинация, это позволит создать коллективный иммунитет и остановить передачу вируса.

Компания по вакцинации в Украине никак не набирает обороты, одновременно с этим на черном рынке оживленно, там есть полный Covid ассортимент – от вакцин ведущих производителей до фиктивных справок о прививке и ковидных паспортов.

Возвращение в Украину подпольной вакцинации

Ранее уже сообщалось о вакцинации для VIP-персон, проводившейся в частных клиниках Киева, тогда речь шла о препарате Pfizer стоимостью $3000. После широкой огласки были проведены проверки, и официальные источники сообщили, что подтверждений этой информации нет. Одновременно с этим эта незаконная деятельность была приостановлена.

По некоторым данным, сейчас подпольная практика в Украине возобновилась, а ассортимент предлагаемых вакцин расширился и включает препараты и других производителей: Pfizer – $2000-3000, Moderna – $450, CoviShield – $17-35.

Желающих записывают в списки. Процедура проводится не в частных клиниках, а по разным адресам. После доставки препарата в Борисполь необходимо приехать в течение нескольких часов по адресу, который укажут координаторы. Есть услуга по вакцинации на дому у заказчика, ее стоимость колеблется от $100 до $200. Также есть информация, что некоторые договариваются с отказывающимися от прививки врачами и вакцинируются под их фамилией.

Что есть в darknet

Covid-торговля осуществляется преимущественно через darknet. Чтобы туда попасть, необходим браузер Tor, обеспечивающий конфиденциальность пользователей. Помимо высокой безопасности здесь практически отсутствуют гарантии того, что продавцом не окажется мошенник, вследствие чего сделка завершится утечкой персональных данных и потерей средств.

Check Point

Первые сообщения о продаже вакцин были замечены еще в начале года американско-израильской фирмой Check Point, которая занимается кибер-безопасностью. Объявления размещают пользователи многих стран, однако точное местонахождение определить практически невозможно. Рекламу также можно встретить на разных языках, включая русский.

По состоянию на конец марта сообщений, касающихся коронавируса, уже более 1,2 тысяч. На самом деле предложений может оказаться в разы больше, поскольку по многим лотам работает несколько продавцов. Время доставки товара разное, некоторые предлагают очень быструю – на следующий день после заказа.

Стоимость вакцин зависит от производителя. В пределах от $500 до $700 можно приобрести препараты Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V, Pfizer стоит дороже – примерно $2000-3000. Рассчитаться за покупку можно разными способами – национальной валютой, долларами или биткоинами.

Помимо вакцин в darknet активно торгуют справками с отрицательным тестом на Covid, которые нужны для пересечения границы или трудоустройства. Также можно найти справку о вакцинации, например, подделка из Британии обойдется в $150, которые необходимо перевести в биткоинах.

В качестве эксперимента заказывали вакцину Sinopharm, заплатив за нее $750, однако они ее не получили. Это подтверждает слова представителей компании, что покупка в darknet – большая лотерея.

Лаборатория Касперского

Черный рынок Covid-товаров исследовала российская компания Лаборатория Касперского. Они также выявили множество предложений о продаже вакцин в США и европейских странах, их средняя стоимость составляет $500.

По данным компании, некоторые продавцы предлагают препарат Pfizer очень дешево – чуть больше $200. Как будет осуществляться доставка по миру – не указано, что особенно настораживает, поскольку именно для этой вакцины транспортировка должна осуществляться при температуре –70 °C.

Сколько из объявлений являются реальными, установить сложно. Однако факт, что многие продавцы имеют по 100-500 завершенных сделок, говорит о том, что торговля довольно оживленная и исчисляется большими суммами.

Мы провели свое расследование и нашли несколько сообщений на российской площадке hydra, работающей в т. ч. и в Украине. Один из продавцов, в частности, предлагал сертификаты о вакцинации и ковидные паспорта за 1,8 тыс. гривен. Он готов предоставить товар в некоторых городах Украины и на неподконтрольных территориях.

Другой продавец предложил сертификат о вакцинации несколько дешевле, примерно за 1,3 тыс. гривен. Для получения необходимы личные данные, указанное время изготовления – от 1 до 3 дней. Стоимость доставки зависит от службы: документ может быть отправлен почтой или анонимной курьерской доставкой.

Непосредственно с продажей вакцины журналисты не столкнулись, однако в чате пользователи делились информацией, что некоторые торговцы справок и ковидных паспортов могут посодействовать не в приобретении препарата, а в поиске прививочного кабинета, в котором можно вакцинироваться.

Профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шатток предупреждает, что недостаток вакцин в мире может породить черный рынок поддельных препаратов, поэтому обращение к darknet чревато не только потерей средств и личных данных, но и приобретением бесполезного и даже опасного для здоровья лекарства. Компания CheckPoint при разработке справок о прививках предлагает использовать единую международную систему QR-кодов, что поможет защититься от подделок, которые в конечном итоге представляют угрозу для безопасности всех стран.

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