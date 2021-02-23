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/ Пульмонология

Чувство вкуса и обоняние могут не вернуться и через 5 месяцев после COVID-19 – исследование

1.5т
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Пациенты с коронавирусом, потерявшие вместе с заражением обоняние (аносмия) и вкус, могут не ощущать их даже через пять месяцев после выздоровления.

К такому выводу пришли ученые из Квебекского университета, пишет Daily Mail. Они провели исследование, изучив симптомы 813 медицинских работников, и обнаружили, что 38% из них не полностью восстановили свои ощущения.

Отмечается, что все участники заполнили анкеты и прошли тесты. В среднем это проводилось через пять месяцев после заражения коронавирусом, и поэтому исследователи не могут сказать, длится ли аносмия дольше этого срока, так как данных еще нет.

Ученые говорят, что чувство вкуса и обоняние могут не вернуться и через 5 месяцев после COVID-19
Ученые говорят, что чувство вкуса и обоняние могут не вернуться и через 5 месяцев после COVID-19

Как известно, аносмия, а также потеря или изменение вкуса, официально признаны частыми симптомами коронавирусной инфекции.

"Хотя это новое заболевание, предыдущие исследования показали, что большинство людей теряют обоняние и вкус на ранних его стадиях. Мы хотели пойти дальше и посмотреть, как долго сохраняется потеря этих ощущений и насколько серьезна она у людей с COVID-19", – сказал автор исследования доктор Йоханнес Фраснелли.

Так, участники оценивали свое обоняние и вкус по шкале от 0 до 10, где ноль означает полное отсутствие ощущений, а 10 означает сильное чувство. Средний балл у выздоравливающих от коронавируса был восемь, тогда как у людей до того, как они заболели, было девять.

Из 813 участников 527 потеряли вкусовые ощущения во время начальной болезни. У 200 человек (38%) из них через пять месяцев чувство вкуса и обоняние так и не восстановились.

"Наши результаты показывают, что у некоторых людей с COVID-19 может сохраняться нарушение обоняния и вкуса. Это подчеркивает важность наблюдения за инфицированными и необходимость дальнейших исследований, чтобы выявить масштабы неврологических проблем, связанных с коронавирусом", – добавил Фраснелли.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Канада Квебек
Тег
вирус
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