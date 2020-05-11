Что случится, если вакцину против коронавируса никогда не изобретут: ученые дали ответ

Вакцина от коронавируса COVID-19 может быть никогда не изобретена.

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Как пишет CNN, вместо того чтобы уничтожить коронавирус, общества могут научиться жить с ним.

"Тестирование и физическое отслеживание станут частью нашей жизни в краткосрочной перспективе, но во многих странах резкое введение режима самоизоляции может произойти в любое время. Лечение может быть разработано, но вспышки заболевания могут происходить ежегодно, и количество погибших в мире будет продолжать расти", – говорится в публикации.

Вакцина от COVID-19 может быть никогда не изобретена

Как отметил автор, в 1984 году министр здравоохранения США Маргарет Геклер заявила на пресс-конференции в Вашингтоне, что ученые успешно определили вирус, который впоследствии стал известен как ВИЧ, и предсказала, что профилактическая вакцина будет готова для тестирования через два года. Почти после четырех десятилетий и 32 миллионов смертей мир все еще ждет вакцину против ВИЧ.

Большинство экспертов по-прежнему уверены, что вакцина от COVID-19 будет в конечном итоге разработана; отчасти потому, что в отличие от предыдущих заболеваний, таких как ВИЧ и малярия, коронавирус не мутирует быстро.

"Мы никогда не изобретали вакцину в течение года до 18 месяцев. Это не значит, что это невозможно, но это будет довольно героическим достижением. Нам нужен план А и план Б ", – заявил декан Национальной школы тропической медицины в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне доктор Питер Хотез.

Ряд препаратов тестируются по COVID-19, поскольку ученые охотятся за "планом B" параллельно с длительными испытаниями вакцин, но все эти испытания находятся на очень ранних стадиях. Ученые изучают экспериментальный препарат против Эболы "Ремдесивир", в то же время изучаются методы лечения плазмой крови.

Последствия успешного лечения будут ощущаться широко; если лекарства смогут сократить среднее время, которое проводит пациент в отделении интенсивной терапии, даже на несколько дней, это освободит больничный потенциал и, следовательно, может значительно повысить готовность правительств открыть страны.

Но если вакцину не смогут изобрести, то жизнь не останется такой, как была раньше. Скорее всего, ограничения возобновятся зимой, и Хотез предположил, что пики COVID-19 могут происходить каждую зиму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для лечения коронавируса используют ряд препаратов, которые в мире показали положительный эффект.

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