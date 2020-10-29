На вакцину от COVID-19 возлагают большие надежды, она должна стать важным инструментом, который поможет взять под контроль пандемию в сочетании с эффективным тестированием и существующими мерами профилактики. Эксперты по всему миру прилагают все усилия, чтобы ускорить разработку и производство безопасной и эффективной прививки.

Международная организация Unicef на своем сайте опубликовала ответы на самые частые вопросы о вакцине против коронавируса.

Когда будет готова вакцина против COVID-19?

На разработку безопасной и эффективной вакцины нужно время. На данный момент в стадии разработки находится более 200 вакцин-кандидатов, многие из которых проходят клинические испытания. Некоторые из этих вакцин-кандидатов проходят третью фазу клинических испытаний – последний этап перед утверждением вакцины. Учитывая ускоренные сроки, к которым стремятся глобальные заинтересованные стороны, ожидается, что некоторые вакцины завершат клинические испытания и будут одобрены для использования в 2021 году.

Но важно помнить, что путь от разработки вакцины до лицензирования, масштабного производства и широкого использования – долгий. После того, как вакцина получит необходимое одобрение, критически важно, чтобы она была своевременной и доступной для тех, кто в ней больше всего нуждается.

Как разрабатывается вакцина против COVID-19?

Вакцины действуют, имитируя инфекционный агент – вирусы или микробы, которые могут вызывать заболевание. Это "учит" нашу иммунную систему быстро и эффективно противодействовать им.

Традиционно вакцины делались путем введения ослабленной формы инфекционного агента, который позволяет нашей иммунной системе запоминать его. Таким образом, иммунитет может быстро распознать его и бороться с ним, прежде чем патоген вызовет болезнь. Такой подход используют при разработке некоторых кандидатов.

Для создания других потенциальных вакцин применяют новые подходы: так называемые РНК- и ДНК-вакцины. Вместо того, чтобы вводить антигены (вещество, которое заставляет наш иммунитет вырабатывать антитела), вакцины на основе РНК и ДНК дают нашему организму генетический код, который ему нужен, чтобы позволить нашей иммунной системе производить сам антиген.

Будет ли вакцина от коронавируса безопасной?

В каждой стране есть регулирующие органы, которые контролируют безопасность и эффективность вакцин до их широкого использования. В глобальном масштабе ВОЗ координирует деятельность ряда независимых технических органов, которые рассматривают безопасность вакцин до и даже после их внедрения. Вакцины, одобренные для использования ВОЗ, прошли тщательные испытания и клинические испытания, чтобы показать, что они безопасны и эффективны в борьбе с болезнями. Несмотря на то, что вакцины против COVID-19 разрабатываются как можно быстрее, они могут получить необходимые разрешения регулирующих органов только в том случае, если они соответствуют строгим стандартам безопасности и эффективности.

Что такое COVAX?

Проект COVAX был задуман как способ предоставить странам доступ к вакцинам против коронавируса, независимо от их благосостояния.

Некоторые страны работают напрямую над обеспечением поставок вакцины, но другие объединяют усилия, чтобы обеспечить успех в борьбе с болезнью, не имеющей географических границ. Более 150 стран создают Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, или COVAX.

Это самое глобальное решение для этой пандемии, цель проекта – гарантировать, что люди во всех уголках мира, независимо от их благосостояния, получат доступ к вакцинам от COVID-19, как только они станут доступны.

Когда вакцина против COVID-19 будет доступна в моей стране?

После того, как какая-либо из текущих вакцин-кандидатов успешно пройдет клинические испытания, окажется безопасной и эффективной и получит одобрение регулирующих органов, доступные дозы будут распределены между всеми странами, участвующими в программе COVAX, с использованием стандартной формулы распределения пропорционально к их общей численности населения. Нужно сказать, что Украина участвует в этой программе и может получить вакцину либо бесплатно, либо ниже рыночной стоимости.

Огромный мировой спрос будет означать, что не все смогут получить вакцину одновременно. Потребуются месяцы – или даже годы – для создания достаточного количества доз вакцины для всех во всем мире.

Кому будет доступна вакцина против коронавируса?

Текущая цель – сделать 2 миллиарда доз вакцины доступными в рамках плана COVAX к концу 2021 года. Этого должно быть достаточно для вакцинации медицинских и социальных работников, а также людей с высоким риском заболевания. Это будет огромным достижением, но, вероятно, в первые несколько лет доз для более широкого применения не хватит. Это означает, что будет важно продолжать принимать другие меры предосторожности для вашей защиты, включая физическое дистанцирование, регулярное мытье рук и ношение масок.

Как можно защитить себя и свою семью, пока не будет готова вакцина против COVID-19?

Вот некоторые меры предосторожности, которые помогут избежать заражения: