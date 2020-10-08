Что должно быть в домашней аптечке при коронавирусе
С каждым днем ситуация в Украине ухудшается, больных больше, тревожность и паника нарастает.
С каждым днем количество мест в больницах уменьшается, и есть большая угроза коллапса медицинской системы.
И если сейчас показаниями к госпитализации являются тяжелые и среднетяжелых случаях болезни, то вскоре, при значительном уменьшении стационарных ресурсов, госпитализировать будут исключительно тяжелые.
Каждый из нас переживает или он не заболел короной при появлении двух или трех покашливаний, а если температура поднялась до 37.5 то уже конец.
Срочно надо томография, рентген, куча анализов, и самое главное "прослушаться".
Что надо "прослушать" при наличии боли в горле и легком покашливание и небольшого подъема температуры, мне, как врачу, не всегда понятно.
Да, как вполне осознаю тревогу больного, и его боязнь "что-то там не пропустить".
Но ...
При многих случаях даже при имеющейся пневмонии НИЧЕГО не прослушивается "трубочкой" в легких.
И при легком течении ОРВИ, даже если это и короновирусная инфекция, не нужно делать "снимок" легких.
Почему?
Открою страшную тайну - там довольно-таки часто будут изменения в легких, особенно, если делать компьютерную томографию, но при легком течении, это НИКАК не должно влиять на лечение, и НЕ есть ПОКАЗАНИЕМ к антибиотикам.
Как говорят – меньше знаешь, лучше спишь.
Ходя по медучреждениях, по разным кабинетам больной подвергает риску заражения других, или придя в больницу без инфекции, вполне вероятно может с ней вернуться.
Поэтому каждый должен знать, что такое легкие проявления, при которых надо сидеть дома, а какие уже есть серьезные.
Повторим.
Тяжелые проявления болезни:
- температура выше, 38 которая плохо "сбивается" и:
- кашель, особенно с выделением кровянистой мокроты
- появление одышки
- нарушение сознания, неадекватное поведение
- наличие хронических заболеваний
- и снижение сатурации ниже 93%
Все, что не подпадает под приведенное: легкие и средние.
А вот теперь и вернусь к заголовку поста.
В настоящее время полезно иметь в дома в аптечке пульсоксиметр.
Это и есть то устройство, которое измеряет сатурацию (насыщение кислородом крови)., которая является одним из критериев серьезности заболевания.
И по цене он примерно получается так же, как и те антибиотики, противовирусные и другие препараты, которые зачастую принимают (безэффективно) для профилактики ковида.
Вывод: имея дома термометр, пульсоксиметр, и здравый смысл, вы можете самостоятельно и вполне достоверно контролировать свое состояние в случае заболевания и не проходить ненужные исследования и осмотры, сохраняя деньги, время и другие ресурсы, как свои так и медиков.