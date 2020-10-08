С каждым днем ситуация в Украине ухудшается, больных больше, тревожность и паника нарастает.

С каждым днем количество мест в больницах уменьшается, и есть большая угроза коллапса медицинской системы.

И если сейчас показаниями к госпитализации являются тяжелые и среднетяжелых случаях болезни, то вскоре, при значительном уменьшении стационарных ресурсов, госпитализировать будут исключительно тяжелые.

Каждый из нас переживает или он не заболел короной при появлении двух или трех покашливаний, а если температура поднялась до 37.5 то уже конец.

Срочно надо томография, рентген, куча анализов, и самое главное "прослушаться".

Что надо "прослушать" при наличии боли в горле и легком покашливание и небольшого подъема температуры, мне, как врачу, не всегда понятно.

Да, как вполне осознаю тревогу больного, и его боязнь "что-то там не пропустить".

Но ...

При многих случаях даже при имеющейся пневмонии НИЧЕГО не прослушивается "трубочкой" в легких.

И при легком течении ОРВИ, даже если это и короновирусная инфекция, не нужно делать "снимок" легких.

Почему?

Открою страшную тайну - там довольно-таки часто будут изменения в легких, особенно, если делать компьютерную томографию, но при легком течении, это НИКАК не должно влиять на лечение, и НЕ есть ПОКАЗАНИЕМ к антибиотикам.

Как говорят – меньше знаешь, лучше спишь.

Ходя по медучреждениях, по разным кабинетам больной подвергает риску заражения других, или придя в больницу без инфекции, вполне вероятно может с ней вернуться.

Поэтому каждый должен знать, что такое легкие проявления, при которых надо сидеть дома, а какие уже есть серьезные.

Повторим.

Тяжелые проявления болезни:

- температура выше, 38 которая плохо "сбивается" и:

- кашель, особенно с выделением кровянистой мокроты

- появление одышки

- нарушение сознания, неадекватное поведение

- наличие хронических заболеваний

- и снижение сатурации ниже 93%

Все, что не подпадает под приведенное: легкие и средние.

А вот теперь и вернусь к заголовку поста.

В настоящее время полезно иметь в дома в аптечке пульсоксиметр.

Это и есть то устройство, которое измеряет сатурацию (насыщение кислородом крови)., которая является одним из критериев серьезности заболевания.

И по цене он примерно получается так же, как и те антибиотики, противовирусные и другие препараты, которые зачастую принимают (безэффективно) для профилактики ковида.

Вывод: имея дома термометр, пульсоксиметр, и здравый смысл, вы можете самостоятельно и вполне достоверно контролировать свое состояние в случае заболевания и не проходить ненужные исследования и осмотры, сохраняя деньги, время и другие ресурсы, как свои так и медиков.

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