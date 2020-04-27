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/ Пульмонология

Что будет с организмом после COVID-19: врачи озвучили тревожный вердикт

5.6т
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Коронавирус даже в случае успешного выздоровления приводит к тяжелым психологическим последствиям для человека, а также меняет работу легких.

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Об этом идет речь в материале BBC News. Врачи отметили, что реабилитация может длится не один месяц.

"Мы проверяєм данные о том, что физическое и психологическое" эхо "болезни может беспокоить пациента даже за пять лет после выздоровления. Это точно не известно, поскольку наука пока не нашла долгосрочных данных. Однако мы знаем об остром респираторном дистрессе – синдроме, который развивается у пациентов, чья иммунная система претерпела перегрузки, что привело к повреждению легких", – рассказал реабилитолог Пол Тьюз.

Что будет с организмом после COVID-19

Что будет с организмом после COVID-19

rfi.fr

"В тяжелых случаях пациент абсолютно неспособен нормально функционировать. Поэтому неудивительно, что у них развивается ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). А болезнь оставит после себя глубокие психологические травмы. Даже легкая форма коронавируса может вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем – например, усталость", – добавил врач-терапевт Джеймс Хилл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что коронавирус сильно влияет на работу головного мозга и иммунной системы, а также может привести к инсультам и инфарктам у пожилых людей.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
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