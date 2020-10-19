Чистка зубов способствует защите от коронавируса, – стоматолог

Профессор стоматологии Мартин Адди из Бристольского университета (Великобритания) заявил, что чистка зубов перед выходом из дома может помочь предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

По его словам, зубная паста содержит те же химические вещества, что и антибактериальный гель для рук. Доводы врача описало Daily Mail.

Как известно, передача COVID-19 между людьми происходит в основном через капли от кашля или чихания, которые могут собираться с поверхностей. Но, по словам врачей, вирус не только вызывает инфекцию через рот – он может попасть в организм через нос и глаза.

Чистка зубов якобы может быть действенной против коронавируса

Поэтому Адди утверждает, что чистка зубов может "убить коронавирус", если тот проникнет через рот, не дав ему размножаться и вызывать болезнь. Помимо этого, он предложил использовать средство для полоскания рта для удаления вирусных частиц или предотвращения распространения вируса среди других.

"Зубная паста содержит те же моющие средства, которые найдены в гелях для рук. Антимикробное действие зубной пасты во рту сохраняется в течение трех-пяти часов и, таким образом, снижает вирусную нагрузку в слюне или заражение вирусами, попадающими в рот", – пояснил профессор.

Он призвал власть побуждать население чаще чистить зубы так же, как она рекомендует носить маску и мыть руки.

"Для большинства людей следует сосредоточить внимание на времени чистки зубов, когда они собираются выйти из дома на зарядку или за покупками", – добавил Адди.

Отметим, что такое утверждение не доказано специалистами в этой сфере. Однако, что действительно правда: гигиена полости рта влияет на точность тестов на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов рассказал, как серьезно сократить заражение COVID-19.