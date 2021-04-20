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/ Пульмонология

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
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Через сколько можно повторно заболеть COVID-19: ответ эпидемиологов

26.8т
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Повторные случаи заражения коронавирусом фиксировали через три-четыре месяца после болезни, но встречались и случаи, когда между заражениями было полтора месяца.

Об этом рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина. Он отметил, что такой вопрос был задан эпидемиологам, передает Укринформ.

"Мы спросили у эпидемиологов, какой период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5. Но были единичные ответы, что это было полтора месяца", – ответил Родина.

В ЦОЗ добавили, что разработали проект приказа об эпидемиологическом надзоре за COVID-19. В нем прописаны правила определения повторного случая заражения, которые позволят наладить получение такой информации. По словам Родины, на данный момент у ЦОЗ есть информация о 1,2 тысячи повторных случаев коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главврач больницы Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал о необычных симптомах коронавируса и назвал эту болезнь коварной.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Центр общественного здоровья
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