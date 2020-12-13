Друзья, давайте обсудим потерю обоняния, связанную с коронавирусом.

На сегодня совершенно однозначно известно, что одним из наиболее типичных симптомов коронавирусной инфекции является потеря обоняния или резкое ослабление, но чаще полная потеря. Также довольно часто встречается потеря способности ощущать вкус. Обращаю ваше внимание, очень часто потеря обоняние вообще является единственным симптомом коронавирусной инфекции, и понятно, что если вдруг пропало обоняние, это один из поводов обследоваться.

С учетом того, что сейчас огромное количество людей не воспринимает запахи, один очень важный лайфхак. Есть две ситуации, когда отсутствие обоняния реально угрожает нашей жизни.

Первая ситуация связана с тем, что с помощью обоняния мы определяем качество продуктов. Поскольку вы теперь понятия не имеете, воняет или не воняет эта еда, то я вас очень прошу: внимательно изучайте сроки годности. Лишний раз посмотрите на упаковку. Если вы сомневаетесь, дайте понюхать тому, кто нюх еще не потерял.

Во-вторых, поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа. Поэтому сейчас, когда отопительный сезон, датчики дыма и датчики газа очень важны. Пожалуйста, обратите на это внимание, это может многим спасти жизнь.

Теперь, когда у вас нет обоняния, вы хотите от доктора рецепт - что нужно сделать, чтобы это обоняние восстановилось. Сразу скажу, что никаких доказательных методов, что вы точно делаете это и оно вернется быстрее, не существует. В целом, обоняние может отсутствовать около двух-трех недель. В некоторых ситуациях это чувство отсутствует шесть месяцев и более.

Что можно сделать в такой ситуации?

Вы должны поддерживать нормальное состояние слизистых оболочек, их нормальное кровоснабжение, важно, чтобы они не пересыхали. Не допускайте сухого воздуха, перегрева, дефицита жидкости, спите в чистых комнатах, с нормальной влажностью, при температуре около 20 градусов.

Отоларингологи рекомендуют проводить тренировки обоняния, используя эфирные масла. Точнее речь идет про лимон, гвоздику, розу и эвкалипт. Как это делается: на ватный диск накапать немного масла, представить себе источник аромата и делать короткие вдохи. Сделайте перерыв 15-20 минут и можно попробовать с другим маслом. Рекомендуется делать это пару раз в день. Еще раз обращаю внимание, что я не видел конкретных научных работ, которые бы говорили, что этот метод помогает быстрее восстановить обоняние. Но я прекрасно понимаю, что для людей, которые не могут просто мирно сидеть и ждать, пока обоняние вернется само по себе, это неплохой метод.

Есть ли какие-то специальные лекарства?

По большому счету, нет. Очень часто обсуждается тема использования противовоспалительных гормонов внутрь и местно. Внутрь – категорически нет, местно – в некоторых ситуациях целесообразно.

Необратимого поражения вкуса и обоняния при коронавирусе не происходит. Обязательно вернется. Кому повезет, к тому вернется через две недели, кому не повезет – через девять месяцев, но главное – вера.

Обоняние у человека может пропасть не только из-за коронавируса. Оно может пропасть из-за травмы, опухоли, воспалительного процесса в головном мозге. Есть еще болезни, которые могут к этому привести. Если возникает какая-то нестандартная ситуация, если пропало обоняние после травмы, если была очень высокая температура, сильно болела голова, а потом пропало обоняние, обязательно скажите об этом доктору, потому что потеря обоняния в сочетании с необычными симптомами – это реальный повод провести томографию головного мозга.

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