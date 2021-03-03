Часть украинцев стала тяжелее переносить коронавирус: врач назвал симптомы

В Украине в 2021 году люди стали чаще болеть тяжелой формой коронавируса по сравнению с прошлым годом. У некоторых из них появляются необычные симптомы.

Об этом главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко рассказал в интервью ТСН.

"Течение болезни также намного тяжелее, чем оно было в прошлом году. Преимущественно – это поражение легких в форме двусторонней бронхопневмонии", – сказал медик.

Также есть пациенты, у которых из-за COVID-19 страдает центральная нервная система. Они чувствуют запутанность сознания, дезориентацию в пространстве и времени.

Федоренко призвал украинцев при первых проявлениях болезни обращаться к семейному врачу и избегать самолечения. В случае значительного повышения температуры тела и проблем с дыханием необходимо вызвать скорую.

"Если больной видит, что назначенное лечение не совсем эффективно, то есть температура повышается до высоких показателей, усложняется дыхание, возникает одышка, то нужно обратиться в скорую помощь, чтобы его немедленно госпитализировали", – пояснил врач.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, что сделали за год борьбы с COVID-19 в Украине. Первый случай коронавируса в стране обнаружили 3 марта 2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали три штамма COVID-19, которые циркулируют в Украине.