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/ Пульмонология

Чай опасен при коронавирусе: названа причина

26.1т
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Ученые выяснили, что чай может вредить здоровью человека, поскольку содержит опасные бактерии и грибки, особенно во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет Daily Mail. Так, специалист по пищевым наукам из Liverpool Hope University доктор Грейс Фархат обращает внимание на то, что многие люди воспринимают карантин в качестве дополнительного отпуска, из-за чего изменяют привычное питание. В частности, в их рационе появляется больше напитков с кофеином, включая и чай.

При этом они забывают, что в чае содержатся натуральные компоненты танины, которые подавляют способность организма абсорбировать ключевые витамины и минералы вроде железа и кальция. А это может стать реальной проблемой, если в рационе во время карантина отсутствует достаточное количество фруктов и овощей.

Чай опасен при коронавирусе: названа причина

Поэтому доктор Фархат настоятельно рекомендует пить меньше чая во время основных приемов пищи, то есть на завтрак, обед и ужин, и вообще исключить его в другое время.

В то же время медик обращает внимание, что употребление чая уменьшает риск болезней сердца и рака благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Поэтому для таких пациентов чай будет полезен, особенно если они соблюдают все условия пребывания на карантине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что даже после удаления коронавируса из дыхательных путей человека, инфекция может еще долго сохраняться в глазах.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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Шуточкин Олежка
Шуточкин Олежка
Британские учёные в очередной раз упали очень вовремя с дуба
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