Бывший санврач Украины назвал реальное количество переболевших COVID-19

Также, по словам врача, коронавирус может мутировать и стать сезонным заболеванием

Треть населения, а это где-то около 10 млн. человек, уже переболело коронавирусом за все время эпидемии в Украине.

Об этом OBOZREVATEL сказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, такие выводы можно сделать, анализируя данные лабораторий по осуществленным ПРЛ и ИФА-тестам, а также профессиональные данные эпидемиологов.

"Можно предположить, что в целом в Украине переболела уже треть населения. А это около 10 млн. Это точно не 693 тыс., как заявлено в сегодняшней статистике. Нынешний рост связан с увеличением количества тестов. А вот смерти от ковид у нас вообще не диагностируют", – отметил он.

По словам Протаса, у такой тенденции есть некоторый позитив, потому что с увеличением количества заболевших увеличивается и коллективный иммунитет. Благодаря этому коронавирус или мутирует и станет сезонным заболеванием или вообще исчезнет, как это произошло с его предшественниками.

"Попадая на каждого третьего человека, он не сможет распространяться дальше из-за иммунизации. Поэтому циркуляция ковид приостановится. Будет еще небольшой подъем весной, а уже летом дойдем до двух третей иммунизированных. Это уже неплохой иммунитет", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача Тараса Жиравецький, сложный ход коронавируса присущ людям в возрасте старше 35 лет, однако молодежь иногда ошибочно считает себя здоровой и болеет так же, как и остальное население. Часто это связано с проблемами с обменом веществ.

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