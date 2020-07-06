Бубонная чума вызвала волну страха в мире: в ВОЗ сказали, как защититься
Эпидемия бубонной чумы, которая вспыхнула на севере Китая, вызвала беспокойство по всему миру.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала на официальном сайте рекомендации, как защититься от инфекции.
"Чтобы предотвратить инфицирование легочной чумой, не приближайтесь (менее чем на 2 метра) к кашляющим людям и проводите меньше времени в местах массового скопления людей", – говорится в рекомендациях.
Также ВОЗ советует не прикасаться к мертвым животным и пользоваться репеллентами для отпугивания насекомых при нахождении в эндемичных по чуме районах.
В случае нахождения в районе, где продолжается вспышка бубонной чумы, можно носить маску в зависимости от степени контакта с заболевшими людьми.
"Жители населенных пунктов, в которых выявлены случаи чумы, могут при желании носить лицевые маски, однако их следует правильно использовать и утилизировать, чтобы они сами не стали источниками инфекции", – идет речь в сообщении.
В ВОЗ отметили, что маски иногда помогают ограничить распространение легочной чумы, если их правильно используют заболевшие люди (для уменьшения распространения капель) и работники здравоохранения (для защиты себя).
Как писал OBOZREVATEL:
на севере Китая в хошуне Урад-Чжунци (автономный район Внутренняя Монголия) введен режим повышенной эпидемиологической опасности из-за подозрения на бубонную чуму у одного из пациентов.
В округе ввели третий уровень режима оповещения из четырех возможных. На этом уровне вопросы эпидемиологической безопасности координируются местными властями.
Бубонная чума – это бактериальное заболевание, которое передается с помощью блох, живущих на диких грызунах. По данным ВОЗ, эта болезнь может убить взрослого человека менее чем за 24 часа в случае, если вовремя не обратиться за врачебной помощью.