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/ Пульмонология

Британцам назвали средний возраст смерти от COVID-19

6.7т
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Средний возраст людей, умерших от коронавируса в Великобритании и Уэльсе с момента начала пандемии, составляет 82,4 года.

Это показывает, что менее шести пациентов из тысячи, которые сейчас болеют COVID-19, могут умереть от него. Такие данные привели специалисты Оксфордского центра доказательной медицины, сообщает Daily Mail.

По словам британских ученых, коэффициент смертности от коронавирусной инфекции в стране начал падать с июня. Причем даже с учетом значительного увеличения количества тестов для диагностики новой болезни.

Тогда, по оценке авторов исследования, умирали около 30 человек на тысячу заразившихся. Эти цифры также показывают, что в настоящее время 40% тех, кто умирает от коронавируса, старше 85 лет, а еще 33% – люди в возрасте от 75 до 84 лет.

Средний возраст людей, умерших от COVID-19 в Англии и Уэльсе с начала пандемии, составляет 82,4 года.
Средний возраст людей, умерших от COVID-19 в Англии и Уэльсе с начала пандемии, составляет 82,4 года. Источник: Daily Mail

Отмечается, что четверть таких пациентов страдали деменцией в тяжелой форме. При этом лишь 1% умерших был моложе 44 лет.

Также исследователи подчеркнули, что данные по среднему возрасту смерти от нового вируса (82,4 года), рассчитанные на основе сведений Управления национальной статистики экспертами Оксфордского университета, значительно выше среднего возраста людей, умерших от всех других причин, Последний составляет 81,5 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная служба здравоохранения Великобритании официально признала "длинный COVID-19" болезнью и решила разработать рекомендации для врачей по ее лечению. По словам специалистов, из-за нее у человека спустя месяцы после заражения могут проявляться симптомы болезни, является не менее опасным, чем смертность от обычного коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
Коронавирус
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