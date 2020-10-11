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/ Пульмонология

Британские ученые определили три новых симптома коронавируса

17т
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Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве обнаружила три новых симптома, которые, возможно, указывают на заражение коронавирусом.

Среди них – боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Это в том числе выяснилось после исследования, которое показало, что лишь каждый пятый житель Великобритании с явными признаками COVID-19 выбирает самоизоляцию, сообщает газета Daily Mail.

Также, согласно полученных данных, женщины находятся в зоне большего заражения коронавирусом. Специалисты поясняют это тем, что, как правило, они больше выполняют домашнюю работу, поэтому подвергаются воздействию микробов от других членов семьи.

Боль в мышцах является одним из новых симптомов COVID-19

Боль в мышцах является одним из новых симптомов COVID-19

Так, в своих последних научных работах британские ученые пришли к выводу, что:

  • боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах – симптомы, которые указывающие на заражение коронавирусом;

  • до трети людей с COVID-19 не проявляют никаких симптомов, но с такой же вероятностью могут распространить вирус среди других;

  • правила по изоляции, запрещающее собрания между семьями в Северной Англии, но оставляющее открытыми пабы, "не поддерживают ценности" отдельных людей;

  • генетические различия вряд ли могут объяснить, почему люди с этнических меньшинств более подвержены риску заразится коронавирусом;

  • посещение домов престарелых практически не влияет на случаи заболевания, в то время как передача вируса от персонала к персоналу может еще больше усилить его вспышки.

Отмечается, что новые признаки заболевания не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам COVID-19 с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Чикаго выяснили, что 8 из 10 больных COVID-19 имеют неврологические симптомы. Они возникали у 82% пациентов в любой период заболевания.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
Коронавирус
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