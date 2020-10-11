Британские ученые определили три новых симптома коронавируса

Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве обнаружила три новых симптома, которые, возможно, указывают на заражение коронавирусом.

Среди них – боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Это в том числе выяснилось после исследования, которое показало, что лишь каждый пятый житель Великобритании с явными признаками COVID-19 выбирает самоизоляцию, сообщает газета Daily Mail.

Также, согласно полученных данных, женщины находятся в зоне большего заражения коронавирусом. Специалисты поясняют это тем, что, как правило, они больше выполняют домашнюю работу, поэтому подвергаются воздействию микробов от других членов семьи.

Боль в мышцах является одним из новых симптомов COVID-19

Так, в своих последних научных работах британские ученые пришли к выводу, что:

боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах – симптомы, которые указывающие на заражение коронавирусом;

до трети людей с COVID-19 не проявляют никаких симптомов , но с такой же вероятностью могут распространить вирус среди других;

правила по изоляции, запрещающее собрания между семьями в Северной Англии, но оставляющее открытыми пабы, "не поддерживают ценности" отдельных людей ;

генетические различия вряд ли могут объяснить, почему люди с этнических меньшинств более подвержены риску заразится коронавирусом;

посещение домов престарелых практически не влияет на случаи заболевания, в то время как передача вируса от персонала к персоналу может еще больше усилить его вспышки.

Отмечается, что новые признаки заболевания не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам COVID-19 с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Чикаго выяснили, что 8 из 10 больных COVID-19 имеют неврологические симптомы. Они возникали у 82% пациентов в любой период заболевания.

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