Британия разрешила смешивание разных вакцин против COVID-19

Правительство Великобритании позволило делать прививки разными вакцинами против коронавируса. Это несмотря на то, что доказательств о степени иммунитета, обеспечиваемого смешиванием доз препаратов, пока нет.

Все же чиновники считают, что людям можно сделать комбинацию из двух прививок от COVID-19, например, если такой же дозы вакцины нет в наличии. Об этом сообщает Reuters.

"Если та же вакцина недоступна или если первый полученный продукт неизвестен, разумно предложить одну дозу местного продукта для завершения графика иммунизации", – говорится в заявлении.

Великобритания разрешит смешивание разных вакцин COVID-19 в редких случаях

Глава отдела иммунизации в Общественном здравоохранении Англии Мэри Рамзи сказала, что это будет происходить только в крайне редких случаях, и что правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения двух доз с интервалом в несколько недель.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы дать им ту же вакцину, но там, где это невозможно, лучше дать вторую дозу другой вакцины, чем вообще не давать", – выразила убеждение специалист.

Отметим, что COVID-19 унес жизни более 74,5 тыс. жителей в Великобритании – это второй показатель по количеству погибших в Европе. Чиновники спешат обеспечить доставку всех доз заказанных вакцин, чтобы помочь положить конец пандемии, поскольку есть опасения, что служба здравоохранения страны может быть перегружена.

Данные по заболеваемости коронаврусом в Британии Worldometers

Британия была первой страной, разрешившей для использования вакцины против коронавируса от Pfizer&BioNTech и AstraZeneca. Оба препарата предусматривают введение двух инъекций с интервалом в несколько недель, но они не предназначены для смешивания вместе.

В новых рекомендациях правительства говорится, что "нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования продолжаются".

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