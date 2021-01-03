Британия разрешила смешивание разных вакцин против COVID-19
Правительство Великобритании позволило делать прививки разными вакцинами против коронавируса. Это несмотря на то, что доказательств о степени иммунитета, обеспечиваемого смешиванием доз препаратов, пока нет.
Все же чиновники считают, что людям можно сделать комбинацию из двух прививок от COVID-19, например, если такой же дозы вакцины нет в наличии. Об этом сообщает Reuters.
"Если та же вакцина недоступна или если первый полученный продукт неизвестен, разумно предложить одну дозу местного продукта для завершения графика иммунизации", – говорится в заявлении.
Глава отдела иммунизации в Общественном здравоохранении Англии Мэри Рамзи сказала, что это будет происходить только в крайне редких случаях, и что правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения двух доз с интервалом в несколько недель.
"Необходимо приложить все усилия, чтобы дать им ту же вакцину, но там, где это невозможно, лучше дать вторую дозу другой вакцины, чем вообще не давать", – выразила убеждение специалист.
Отметим, что COVID-19 унес жизни более 74,5 тыс. жителей в Великобритании – это второй показатель по количеству погибших в Европе. Чиновники спешат обеспечить доставку всех доз заказанных вакцин, чтобы помочь положить конец пандемии, поскольку есть опасения, что служба здравоохранения страны может быть перегружена.
Британия была первой страной, разрешившей для использования вакцины против коронавируса от Pfizer&BioNTech и AstraZeneca. Оба препарата предусматривают введение двух инъекций с интервалом в несколько недель, но они не предназначены для смешивания вместе.
В новых рекомендациях правительства говорится, что "нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования продолжаются".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Всемирная организация здравоохранения разрешила экстренное применение вакцины от Pfizer против COVID-19.
По состоянию на 2 января прививку от коронавируса получили почти 11 млн жителей планеты.