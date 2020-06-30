Большинство людей может заразиться новым свиным гриппом, – инфекционист

Наибольшая опасность нового штамма свиного гриппа, который выявили в Китае, заключается в том, что население планеты не имеет соответствующего иммунитета.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев. "Большинство людей может быть инфицировано", – предупредил он.

По оценкам врача, на сегодняшний день реальной угрозы вирус не несет, "но он имеет пандемический потенциал".

Инфекционист также объяснил, почему грипп представляет опасность для здоровья людей каждый год:

"Вирус гриппа один из самых мутабельных, он быстро меняется. Каждый сезон грипп уже немного другой. Именно поэтому у нас есть сезон гриппа каждый год".

Как писал OBOZREVATEL,ученые обнаружили в Китае новый штамм свиного гриппа, который может стать причиной еще одной пандемии. Исследователи считают, что он имеет "все характерные признаки", которые заключаются в возможности передачи от человека к человеку.