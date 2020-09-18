COVID-19 разносится по Украине безконтрольно из-за "халтуры" врачей? Выяснились возмутительные случаи

Медики в Украине бьют тревогу и утверждают, что из-за халатности граждан коронавирус в стране распространяется неконтролируемо. А иногда ситуацию могут усложнять, в том числе, и непрофессиональные советы семейных врачей, которые лечат от COVID-19.

Как больные сознательно разносят инфекцию среди здоровых людей и почему этого никто не контролирует – читайте в материале OBOZREVATEL.

Виноваты и врачи, и больные?

Киевлянка Ирина, у которой муж заболел COVID-19, сдала тесты через семейного врача вместе с дочкой, ждать пришлось девять дней. На момент сдачи анализа у нее были все симптомы болезни: головная боль, слабость, насморк, потеря обоняния и невысокая температура. У ребенка – головная боль и насморк.

"Тест сдали, чтобы удостовериться в диагнозе, что не зря сидим на изоляции. А мой семейный врач говорит мне: "До результатов можете тихонько ходить в магазин". Я еще удивилась, как это так можно? Но мы сидим дома, никуда не выходим, еду заказываем только через доставку. Но не все такие, как мы. Думаю, что многие ходят и разносят", – предположила Ирина.

Это одна история, которая произошла в столице, где более-менее еще придерживаются карантина. А в регионах многие украинцы считают, что вируса вообще не существует, а если он и есть, то нужно им просто переболеть и забыть.

"У нас на Тернопольщине, несмотря на огромное число заболевших и умерших (более 10 тыс. заболевших и 121 умерший. – Ред.), люди продолжают разносить заразу, особенно по свадьбам. Вот недавний случай: мужчина в субботу получил положительный результат, в воскресение пошел на свадьбу, зная, что больной. В результате – 15 человек с пневмонией в больнице", – рассказал OBOZREVATEL Богдан, фотограф из Тернополя.

Больных будет еще больше

Украинские эпидемиологи уверяют, что в стране происходит неконтролируемое распространение коронавируса и уже на конец октября – начало ноября больницы могут не справляться с количеством госпитализированных, может быть по 5-6 тыс. заболевших каждые сутки.

"Большая проблема в том, что люди не носят маски, особенно в регионах. Вот у меня стабильно восемь человек, которые приходят на прием, снимают ее сразу, как только заходят в кабинет. Я уже им говорю: "А ничего, что только что человек вышел с коронавирусом?". О, сразу же одели. Масочный режим нужно ввести на общенациональном уровне и не пренебрегать этой защитой", – уточнила OBOZREVATEL семейный врач Оксана.

По ее словам, очень часто и семейные врачи могут давать неправильные рекомендации. Например, до получения результатов тестирования выходить на улицу, таким образом больной легко может заразить человека со слабым иммунитетом, даже в очереди в магазине. И маска в данном случае может не спасти от инфицирования.

"Сложно понять, как вирус выбирает себе жертву. Вот у меня был больной 89-летний дедуля. Обошлось без пневмонии даже. А заболел мужчина 45 лет – около месяца лечился. При том, что здоровый мужик, без особых проблем. Но наиболее уязвимая группа – активные онкобольные. У них вирус полностью сжирает весь иммунитет", – подытожила врач.

Минздрав изменил алгоритм тестирования на коронавирус

Между тем в конце прошлой недели Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в алгоритм тестирования на COVID-19. Теперь в случае отсутствия клинических симптомов из самоизоляции можно выходить уже на 14-й день без проведения ПЦР-теста. Само тестирование методом ПЦР сдвинули на 7-9-й день от возможного заражения.

При этом в Минздраве еще раз заверили, что людям с клиническими симптомами COVID-19, их контактным лицам и тем, кто уже завершает свое лечение, ПЦР-тесты делают бесплатно. Правда, не уточнили, что через семейного врача результатов надо ждать по 7-9 дней.