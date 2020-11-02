Голубовская: у коронавируса есть три сценария, Украина пойдет по одному из них

У развития коронавирусной болезни есть три сценария – напряженный, благополучный и пугающий. По какому из них пойдет Украина и могут ли ввести повторный локдаун, в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

– Вы часто говорите, что из-за эпидемии коронавируса медицинская система уже оказалась в коллапсе.

– Это правда, медицинская система Украины, как и врачи, находятся в полуколлапсе. Это очень тяжелый период для всех, в том числе и для больных. Вирус поражает нервную систему, второе – это нехватка кислорода, и третье – действие тех лекарств, которыми мы лечим. Они сами по себе часто вызывают тяжелые состояния. Больные испытывают самые настоящие муки. Они находятся в полном сознании и на каком-то этапе просто не выдерживают.

Это большая трагедия, с такими пациентами надо работать. У меня был один пациент, достаточно крепкий физически, так вот он рассказывал, что у него было постоянное непреодолимое желание взять простынь и задушить себя. Коронавирус – очень тяжелое и изнуряющее заболевание, в котором люди находятся по месяцу-два каждый день. Те, кто этого не видят, просто не понимают.

Есть еще такое понятие, как постковидный синдром. И весь мир пока что не знает, что с этим делать.

– Медики говорят о нескольких версиях, как вирус будет вести себя дальше: усилится, исчезнет или будет жить с людьми всегда?

– У развития коронавирусной болезни есть три сценария. Первый – до весны у нас будет очень напряженный сезон, вирус будет как рыба в воде. Потом он ослабнет, как было летом, когда он давал большое количество легких форм, было меньше инфицированных, а сейчас все свалилось как снежный ком. Нынче его сезон. В следующем сезоне он уже не будет таким агрессивным. Это один прогноз.

Второй прогноз – коронавирус наоборот наберет обороты, могут будут повторные случаи заражения, гораздо тяжелее, и что с этим делать – никто не знает.

Третий сценарий самый благоприятный – коронавирус проциркулирует несколько лет и исчезнет из человеческой популяции, как исчез первый SARS. Бог его знает, как будет. Вирусы умнее нас, это мы живем среди них и только наблюдаем, что они нам придумали.

– Могут ли в Украине ввести повторный локдаун из-за увеличения количества заболевших?

– Я работаю в самом очаге, в клинике, и никого не хочу пугать, как многие могут подумать. Но чтобы люди понимали картину – мы сейчас находимся как на войне. Тот умирает, того откачивают, стоят все эти койки… Ночью только снятся больные и их снимки. У врачей наступает в том числе самый настоящий психологический коллапс. Я понимаю, что здоровым людям может не нравится карантин, но я была против того, чтобы дети шли в школу с 1 сентября. Ничего с нашим образованием не случится, а дети пошли, и через две недели Киев оказался в оранжевой зоне, все бегают и ищут койку с кислородом. Так что лучше – дома посидеть или искать койку с кислородом?

В таких болезнях мы не придумали ничего лучше, чем разобщение и минимизация рисков. В испанском гриппе сто лет назад выжила только Австралия. Почему? Потому что быстро закрыла все порты и считает, что это их спасло. И да, там практически не было никакой проблемы. А вся Америка и Европа укрылась трупами. Я как вспоминаю, как у Бразилии трупы на улице лежали, то о локдауне я думаю где-то в последнюю очередь.

Каждая страна по-своему принимает меры, но больше всего мне нравился подход Беларуси. Там продумали каждую мелочь, даже разобщили количество людей в транспорте – рабочие ехали в 8 часов, а студенты – в 10. Молодые и дети – это двигатель и их нужно просто разделять.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!