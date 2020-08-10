Больницы переполнены, медики устали: врач дал прогноз по развитию COVID-19 в Украине

Массовая заболеваемость коронавирусом, а также отсутствие лекарств и вакцины от него пугает жителей Украины и вообще всего мира. В то же время позитивом является то, что человечество, сплотившись, сможет победить пандемию.

В этом убежден врач львовского медицинского центра, медицинский эксперт Тарас Жиравецкий. На своей странице в Facebook он написал 20 тезисов о ситуации с COVID-19.

"Больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом, полные. Врачи уставшие, часть болеет. К сожалению, никто не придумал профилактики, а карантин не остановил вирус. Похоже, что большинство из нас переболеет этим вирусом", – отметил он.

Пандемия коронавируса

Медик подчеркнул, что вакцина от COVID-19 пока не разработана и, вероятно, не будет так быстро внедрена.

Однако сейчас специалисты уже понимают, что, например, лечение от коронавируса для детей и подростков является более простым, осложнений у них значительно меньше. Тогда как инфицированные, которым за 3, находятся в зоне риска попасть в стационар.

"Симптомов много, но высокая температура, боль в мышцах, боль в горле, исчезновение обоняния, кашель являются наиболее частыми. Компьютерная томография очень помогает для диагностики, в отличие от рентгена. У большинства пациентов поражение легких по типу "матового стекла". Для лечения мы используем антибиотики, противовирусные, жаропонижающие, стероидные гормоны, а в крайнем случае биолоджики", – добавил Жиравецкий.

В мире до сих пор не изобрели вакцину от COVID-19

Он отметил, что до сих пор самым быстрым и достоверным лабораторным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-тест, а ИФА-тесты срабатывают только с седьмого дня заболевания. Кроме этого, антитела к коронавирусу у многих переболевших им не исчезают в течение нескольких месяцев.

"Продолжительность пандемии до сих пор неизвестна, прогноз минимум полгода, хотя, возможно, и год. Позитив в том, что повторно заболевших пока нет", – подчеркнул медик.

Жиравецкий обратил внимание и на тот факт, что ПЦР-тест будет положительным до 15-16 дня от начала заболевания у многих пациентов, даже при отсутствии симптомов болезни. В то же время многим, кто поборол COVID-19, потребуется реабилитация.

"Положительным является то, что человечество победит коронавирус. Вместе мы победим. И пожалейте медиков, старайтесь уменьшить риск своего же инфицирования, подумайте о себе, вы этого достойны и все в ваших руках, точнее, в голове!" – подытожил Жиравецкий.

Скриншот (Facebook Тарас Жиравецький)

Как сообщал OBOZREVATEL, до 20% инфицированных переносят COVID-19 в тяжелой форме, еще 10% случаев являются летальными, заявил кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко. По его словам, в зоне повышенного риска могут оказаться люди всех возрастов.

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