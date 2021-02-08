Больницы для COVID-19 на Закарпатье перегружены: названы самые "сложные" районы

В Закарпатской области, где вновь наблюдается увеличение количества заражений COVID-19, загруженность коек превысила предельный уровень. Например, на Раховщине заняты 100% койко-мест с кислородом и столько же в реанимации.

Об этом сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков в Facebook. По его словам, на 8 февраля в области коронавирус диагностировали еще у 133 человек, к тому же в регионе ежедневно из-за этой болезни умирает 6-8 пациентов.

"Положительная динамика декабря-начала января разрушена (когда выздоровевших было значительно больше, чем тех, кто заболел) и превращена в отрицательную (когда больных стало значительно больше, чем тех, кто выздоровел). Речь идет именно о Закарпатье, потому что в других регионах Украины (кроме Ивано-Франковска) ситуация существенно лучше", – подчеркнул он.

На Закарпатье загруженность COVID-коек превышает предельный уровень

Так, загруженность коек, определенных для госпитализации больных с коронавирусом, на Закарпатье является большей чем 50%, что превышает предельный уровень.

Занятость коек в интенсивной терапии составляет 100% в Береговской и Раховской общинах, на 70% загружены реанимации в Ужгородской, Мукачевской, Тячевской, Иршавской общинах.

Динамика новых больных и выздоровевших от COVID-19 на Закарпатье. Источник: Facebook Закарпатской ОГА

Полосков добавил, что занятость коек с подведенным кислородом в области достигает 100% в Раховской и 92% – в Иршавской общинах, наполовину загружены такие койко-места в Виноградовской и Тячевской общинах.

Количество занятых коек интенсивной терапии в больницах Закарпатья. Источник: Facebook Закарпатской ОГА

Председатель Закарпатской ОГА отметил, что при такой динамике медицинская система края через короткий промежуток времени окажется в сложном положении.

Количество и процент занятых коек для больных COVID-19 в больницах Закарпатья. Источник: Facebook Закарпатской ОГА

"Это при том, что врачи и персонал медицинских учреждений, лабораторных центров и так работают в опасных условиях с повышенным риском. Остановить эту динамику мы можем и обязаны строгим соблюдением всех ограничений", – подытожил чиновник.

Прирост новых больных COVID-19 и смертей от него на Закарпатье. Источник: СНБО

Прирост выздоровевших и тех, кто продолжает болеть COVID-19 в Закарпатской области. Источник: СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 7 февраля, три западные области – Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская – оказались в лидерах по заболеваемости коронавирусом в Украине.

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