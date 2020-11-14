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Костянтин Єфименко
Костянтин Єфименко
Голова наглядової ради фармацевтичної компаніі "Біофарма" Все статьи автора

Биофарма завершила клинические испытания иммуноглобулина, облегчающего течение COVID-19

6.4т
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Биофарма завершила клинические испытания нашего продукта Биовен (иммуноглобулин). Клинические исследования начаты в мае, рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены 9 баз. Исследование завершено в октябре. Использование Биовен, в комплексе терапии пневмонии вызванной SarsCov2Covid19 по сравнению со стандартной терапией, позволяет достичь статистически достоверных преимуществ по следующим параметрам:

- сокращение летальности в четыре раза с 23,6% до 6,25%;

- сокращение среднего времени до наступления улучшения с 9 до 5 дней

- сокращение времени потребности в госпитализации в условиях стационара - на 3-5 дней.

Сегодня продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина в мире. Все они начаты глобальными международными компаниями преимущественно в США и Западной Европе, однако Биофарма - первая компания, которая начала клинические исследования и первая, их завершила.

Вчера, Биовен включено в протокол лечения COVID-19 и я хочу поблагодарить Министру здравоохранения Степанову М.В. и коллективу Министерства за поддержку в проведении исследования.

Биофарма продолжает работу по созданию гипериммунную иммуноглобулина. В ближайшее время будут новости.

Наше производство работает 24/7 с целью обеспечения потребностей системы здравоохранения Украины. Верю в наш коллектив!

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Автор
Костянтин Єфименко Костянтин Єфименко
Тема
Лечение коронавируса в Украине
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Константина Ефименко
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