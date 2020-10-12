Бессимптомных больных COVID-19 не бывает, – врач

Мирослав Семенюк Пульмонология 16:49, 12.10.2020 Обновлено: 17:00, 12.10.2020

Главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий считает, что бессимптомных больных коронавирусом не бывает.

Как сказал он в интервью OBOZREVATEL, у пациентов с COVID-19 всегда есть симптомы.

"Это заложенность носа, температура 37,2, кашель, сильная усталость, головная боль", – отметил главврач.

У молодежи коронавирус действительно может иметь легкое течение
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При этом, по его словам, у молодежи коронавирус действительно может иметь легкое течение.

"А вот старшие, даже после 30-35 лет, почувствуют его хотя бы на уровне ОРВИ", – добавил Жиравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тарас Жиравецкий рассказал, что коронавирус запускает в организм человека системное воспаление, истощает его и может спровоцировать проблему, которая проявится позже.

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