Бессимптомных больных COVID-19 не бывает, – врач

Но старшие почувствуют его хотя бы на уровне ОРВИ

По его словам, у молодежи COVID-19 действительно может иметь легкое течение

Врач отметил, что из симптомов коронавируса могут быть заложенность носа, температура 37,2, кашель, сильная усталость, головная боль

Главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий считает, что бессимптомных больных коронавирусом не бывает.

Как сказал он в интервью OBOZREVATEL, у пациентов с COVID-19 всегда есть симптомы.

"Это заложенность носа, температура 37,2, кашель, сильная усталость, головная боль", – отметил главврач.

У молодежи коронавирус действительно может иметь легкое течение. Источник: pixabay.com pixabay.com

При этом, по его словам, у молодежи коронавирус действительно может иметь легкое течение.

"А вот старшие, даже после 30-35 лет, почувствуют его хотя бы на уровне ОРВИ", – добавил Жиравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тарас Жиравецкий рассказал, что коронавирус запускает в организм человека системное воспаление, истощает его и может спровоцировать проблему, которая проявится позже.

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