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/ Пульмонология

Бессимптомных больных COVID-19 не бывает, – врач

  • Врач отметил, что из симптомов коронавируса могут быть заложенность носа, температура 37,2, кашель, сильная усталость, головная боль

  • По его словам, у молодежи COVID-19 действительно может иметь легкое течение

  • Но старшие почувствуют его хотя бы на уровне ОРВИ

7.8т
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Главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий считает, что бессимптомных больных коронавирусом не бывает.

Как сказал он в интервью OBOZREVATEL, у пациентов с COVID-19 всегда есть симптомы.

"Это заложенность носа, температура 37,2, кашель, сильная усталость, головная боль", – отметил главврач.

У молодежи коронавирус действительно может иметь легкое течение

У молодежи коронавирус действительно может иметь легкое течение. Источник: pixabay.com

pixabay.com

При этом, по его словам, у молодежи коронавирус действительно может иметь легкое течение.

"А вот старшие, даже после 30-35 лет, почувствуют его хотя бы на уровне ОРВИ", – добавил Жиравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тарас Жиравецкий рассказал, что коронавирус запускает в организм человека системное воспаление, истощает его и может спровоцировать проблему, которая проявится позже.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Персона
Тарас Жиравецкий
Место
Украина
Теги
врачи Коронавирус
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