Бессимптомные больные COVID-19 быстрее теряют антитела, – ученые

У пациентов, которые бессимптомно переносят коронавирусную болезнь COVID-19, быстрее снижается уровень антител.

Таковы результаты нового исследования, опубликованного в Nature Medicine. В то же время исследователи отмечают: это не значит, что у них исчезает иммунитет.

Специалисты сравнили 37 бессимптомных больных с аналогичным количеством пациентов, у которых были симптомы в китайском округе Вэньчжоу, и поставили под сомнение идею "сертификатов иммунитета" для людей, которые выздоровели от COVID-19. При этом эксперты подчеркнули: такие результаты не обязательно означают, что эти люди могут заразиться во второй раз.

Поскольку даже низкие уровни мощных нейтрализующих антител могут быть защитными для организма, как и Т-клетки и В-клетки иммунной системы.

"Большинство людей, как правило, не знают об иммунитете Т-клеток, и большая часть разговоров была посвящена уровням антител", – отметила вирусолог из Колумбийского университета Анжела Расмуссен.

Кроме Т-клеток, которые могут убить вирус при столкновении, больные создают так называемые В-клетки, которые при необходимости могут быстро увеличить выработку антител.

"Если они снова обнаружат вирус, то запомнят и начнут вырабатывать антитела очень и очень быстро", – отметил вирусолог из Медицинской школы Икан Флориан Краммер.

Антитела (защитные белки, вырабатываемые в ответ на инфекцию) могут длиться всего два-три месяца, особенно у людей, у которых не проявлялись симптомы болезни во время инфицирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что иммунитет к коронавирусу может продолжаться только шесть месяцев.

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