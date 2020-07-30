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/ Пульмонология

Беременные женщины в четыре раза чаще заражаются COVID-19 – исследование

1.8т
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Беременные женщины в четыре раза чаще заражаются COVID-19, чем население в целом.

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Как пишет Daily Mail, команда из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании изучила около 1 300 беременных женщин, родивших в период с апреля по июнь в Филадельфии.

Беременные больше подвержены риску заражения коронавирусом

Беременные больше подвержены риску заражения коронавирусом

Исследователи обнаружили, что более 6% беременных женщин имеют антитела против SARS-CoV-2. Это в четыре раза больше, чем у жителей города в целом (1,4%), у которых также был обнаружен иммунный ответ на вирус.

При этом чернокожие и латиноамериканки были намного более склонны к положительным результатам на антитела – 9,7% и 10,4% соответственно. Это в пять раз больше, чем у белых и азиатских женщин, – среди них антитела были у 2% и 0,9% соответственно.

Как писал OBOZREVATEL, во время любой эпидемии беременные, дети и люди пожилого возраста, как правило, в зоне повышенного риска. И хотя в большинстве случаев новый коронавирус имел тяжелое течение именно у последних, женщины в положении остаются в опасности.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование беременность Коронавирус
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