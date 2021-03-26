AstraZeneca и ученые из Оксфорда создали вакцину-спрей от COVID-19 и набирают добровольцев

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет создали новую вакцину против коронавируса в виде назального спрея. Разработчики уже начали набор добровольцев для клинических исследований препарата.

Первая фаза испытаний может начаться в Великобритании уже на следующей неделе (с 29 марта). Об этом сообщило издание Financial Times.

Сперва ученые хотят привлечь для эксперимента около 30 здоровых добровольцев в возрасте до 40 лет. Они получат одну дозу препарата, спустя некоторое время 15 из них – вторую.

На этом этапе испытания будут длится около четырех месяцев. Разработчики проверят безопасность вакцины, и, если она подтвердится, на следующей фазе – эффективность препарата с привлечением большего количества людей.

Среди преимуществ называют то, что вакцину-спрей будет легче вводить. "Прививку" таким образом проще сделать детям.

Также ожидается, что вакцина в виде спрея для носа может значительно снизить распространение коронавируса, который преимущественно передается через верхние дыхательные пути.

Новая вакцина против COVID-19

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