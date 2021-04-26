Польза вакцины AstraZeneca превышает риски: названы противопоказания

Польза вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca превышает возможные риски возникновения тромбозов. Среди основных противопоказаний – аллергия и активная фаза острого заболевания.

Выводы касательно безопасности вакцины сделала Европейская ассоциация по контролю лекарственных средств (European Medicines Agency), сообщила врач реанимационного отделения второй городской больницы Житомира, соучредитель образовательной платформы PROGRESS Дария Симчук. Ее слова передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook 26 апреля.

Отмечается, что Европейская ассоциация провела исследование отдельных фактов осложнений после прививок AstraZeneca.

"Частота возможного возникновения тромбозов после вакцинации AstraZeneca крайне низкая. Все случаи, о которых идет речь, – это всего 86.

Например, в Британии сделали более 32 млн прививок препаратом. Частота тромбозов составила 4,6 случая на 1 миллион вакцинированных пациентов. Из них летальность составляет 25%, то есть 1 случай на 1 миллион", – отметила Симчук.

Четкий перечень факторов, указывающих на возможные осложнения после вакцинации, еще не идентифицирован. Предварительно, в зоне риска возникновения тромбозов находятся женщины до 60 лет.

Противопоказаниями к вакцинации являются:

тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины;

аллергическая реакция на первую дозу препарата;

активное острое заболевание.

"Остальные противопоказаний определяет индивидуально врач по каждому пациенту", – подытожила пресс-служба.

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Как ранее писал OBOZREVATEL:

в городе Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях 25 апреля не сделали ни одной прививки от коронавируса. В остальных регионах привили 1114 человек. За все время вакцинацию провели 528 030 украинцам.

Согласно Нацплану вакцинации, в Украине с мая 2021 года планируют ежемесячно делать 5,65 млн прививок против коронавируса (в апреле – 2,66 млн).

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