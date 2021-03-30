AstraZeneca переименовала вакцину от COVID-19

Фармацевтическая англо-шведская компания AstraZeneca переименовала вакцину от коронавируса. С 25 марта она называется Vaxzevria.

Изменение названия не повлечет за собой каких-либо других перемен препарата, сообщает European Medical Agency и Lakemedelsverket. Причина такого решения не уточняется.

Отмечается, что специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Vaxzevria – AstraZeneca. ema.europa.eu

"Vaxzevria – это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. Vaxzevria состоит из другого вируса (из семейства аденовирусов), который был модифицирован, чтобы содержать ген для производства белка из SARS-CoV-2. Vaxzevria не содержит самого вируса и не может вызывать COVID-19", – говорится в новом описании препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Канада приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет якобы из-за риска образования тромбов.