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/ Пульмонология

AstraZeneca переименовала вакцину от COVID-19

12.2т
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Фармацевтическая англо-шведская компания AstraZeneca переименовала вакцину от коронавируса. С 25 марта она называется Vaxzevria.

Изменение названия не повлечет за собой каких-либо других изменений препарата, сообщает European Medical Agency и Lakemedelsverket. Причина такого решения не уточняется.

Отмечается, что специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Vaxzevria – AstraZeneca.
Vaxzevria – AstraZeneca. Источник: ema.europa.eu

"Vaxzevria – это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. Vaxzevria состоит из другого вируса (из семейства аденовирусов), который был модифицирован, чтобы содержать ген для производства белка из SARS-CoV-2. Vaxzevria не содержит самого вируса и не может вызывать COVID-19", – говорится в новом описании препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Канада приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет якобы из-за риска образования тромбов.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Темы
Вакцинация в Украине и мире Коронавирус
Теги
вакцина AstraZeneca вакцина Vaxzevria
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