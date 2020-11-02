AstraZeneca начала ускоренную проверку вакцины против COVID-19

Виктор Литвиненко Пульмонология 07:46, 2.11.2020

Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca сообщила, что британский регулятор начал ускоренную проверку данных по ее потенциальной вакцине против коронавируса.

Об этом сообщает Reuters UK.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) во время непрерывных обзоров может видеть клинические данные в режиме реального времени. Чтобы ускорить процесс утверждения, производитель предоставляет всю нужную информацию о производственных процессах и испытаниях.

Этот подход разработан для ускорения оценки перспективных лекарств или вакцин во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Прививка, разработанная AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, является одними из лидеров в гонке по разработке вакцины от COVID-19 и находится на поздней стадии испытаний.

Ранее MedOboz писал, что американская компания Moderna, первая начавшая тестирование вакцины против коронавируса, завершила набор добровольцев для последней фазы клинических испытаний.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Клоуны пришли украсть миллиарды, а мы потом будем ловить их по миру

Степанов предупредил об угрозе коллапса в больницах из-за скачка заражений COVID-19

В горсовет Бахмута прошел экс-регионал-сепаратист Лукьянов

Кравчук – об обострении на Донбассе: Россия ищет, за что зацепиться для срыва перемирия

Варфоломей: надеемся, иерархи бывшей УПЦ МП объединятся с РПЦ, мы временно их терпим