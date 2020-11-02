AstraZeneca начала ускоренную проверку вакцины против COVID-19

Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca сообщила, что британский регулятор начал ускоренную проверку данных по ее потенциальной вакцине против коронавируса.

Об этом сообщает Reuters UK.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) во время непрерывных обзоров может видеть клинические данные в режиме реального времени. Чтобы ускорить процесс утверждения, производитель предоставляет всю нужную информацию о производственных процессах и испытаниях.

Этот подход разработан для ускорения оценки перспективных лекарств или вакцин во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Прививка, разработанная AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, является одними из лидеров в гонке по разработке вакцины от COVID-19 и находится на поздней стадии испытаний.

Ранее MedOboz писал, что американская компания Moderna, первая начавшая тестирование вакцины против коронавируса, завершила набор добровольцев для последней фазы клинических испытаний.

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