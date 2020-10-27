Аспирин может вдвое снижать риск смерти от COVID-19 – исследование

Исследователи Мэрилендского университета в США выяснили, что аспирин является потенциальным средством, которое способствует снижению уровня смертности от коронавируса с помощью борьбы с осложнениями.

Ученые провели научную работу с участием 412 зараженных пациентов. Все они были госпитализированы с симптомами различной тяжести, пишет Daily Mail.

314 человек из них не получали аспирин в ходе лечения. Остальные же 98 принимали этот препарат в течение 24 часов после поступления в больницу или за 7 дней до госпитализации. После этого специалисты проанализировали влияние аспирина на потребность в искусственной вентиляции легких и поступление в отделение интенсивной терапии. Также рассчитывался и коэффициент смертности среди всех испытуемых.

Исследователи обнаружили, что ежедневный прием таблеток с низкой дозой может снизить вероятность попадания в отделение интенсивной терапии или помещения на аппарат искусственной вентиляции легких более чем на 40%. Кроме того, это почти вдвое снижает риск смерти от инфекции – на 47%.

Выяснилось, что среди пациентов, принимавших аспирин, в подключении к аппарату ИВЛ нуждались 35,7% инфицированных, тогда как во второй группе, где курс лекарства отсутствовал, этот показатель составлял 48,4%.

Риск необходимости в интенсивной терапии при приеме аспирина также снижался на 12,2%.

Несмотря на положительные результаты исследования, ученые настаивают на проведении рандомизированной контролируемой научной работы. Это необходимо, чтобы установить более четкую связь между применением аспирина и снижением повреждения легких и смертности среди зараженных коронавирусом.

"Если наше открытие подтвердится, это сделает аспирин первым широко доступным безрецептурным лекарством для снижения смертности пациентов с COVID-19", – сказал руководитель исследования доктор Джонатан Чоу, доцент кафедры анестезиологии в UMSOM.

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