Антитела не появятся сразу: врач назвал нюанс вакцинации от COVID-19

Мирослав Семенюк Пульмонология 10:31, 7.12.2020 Обновлено: 10:45, 7.12.2020

Антитела к коронавирусу (COVID-19) не появятся сразу после проведения вакцинации.

Как рассказал в интервью ТСН главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецький, прививание проводиться в два этапа.

"Сначала вводится вакцина, через 28 дней – второй раз, а через 14 дней должны выработаться антитела. То есть, если мы ввели вакцину, то завтра у вас антитела не выработаются, ведь, по логике, они должны появиться через 1,5 месяца после прививания", – отметил он.

Вакцина не гарантирует незаражения коронавирусом

Второй вопрос, по словам Жиравецького, что вакцина не гарантирует незаражения вирусом, как и гриппом.

"Вакцина гарантирует, что вы можете перенести эту инфекцию и заболевание COVID-19 в легкой форме. Это позитив в том случае, если будет больше легких форм. Это уменьшит нагрузку на больницы. Но в целом, что касается количества людей, которые заболеют, то остается вопрос, будет ли вакцина спасать от заражения коронавирусом", – пояснил врач.

Он добавил, что сама вакцинация населения может продолжаться несколько месяцев, а выработка антител – 1,5-2 месяца от последних пациентов, поэтому оценить результаты можно будет где-то через полгода.

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