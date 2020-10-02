Антитела к коронавирусу у переболевших исчезают на третий месяц – исследование

Антитела к коронавирусу нового типа начинают исчезать из крови и организма выздоровевших носителей COVID-19 примерно через три месяца после заражения.

Это выяснили канадские медики из Центра крови Гема-Квебек, сообщает Daily Mail. При этом подчеркивается, что у специалистов нет оснований полагать, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации исчезнет так же быстро.

"Сейчас проходит множество клинических испытаний по использованию плазмы крови переболевших для лечения коронавируса. Возник вопрос – в какой момент нужно собирать кровь для получения максимального количества антител. Наши наблюдения показывают, что они далеко не вечные. Если вы переболели COVID-19 и хотите помочь, нужно сдать кровь как можно раньше", – подчеркнула один из авторов исследования Рене Базен.

Антитела к COVID-19 исчезают на третий месяц, – ученые

Она вместе с коллегами исследовала образцы крови переболевших коронавирусом, которые использовались в рамках экспериментов по лечению этой болезни плазмой крови с антителами к COVID-19. Ученые еженедельно собирали образцы у 15 добровольцев (11 мужчин и 4 женщин), отслеживая то, как менялась в них концентрация антител.

Отмечается, что получившиеся данные подтвердили результаты более ранних экспериментов американских ученых. Так, концентрация антител в организме выздоровевших начала падать примерно на 88 день после заражения. Тогда как за следующие три недели она уменьшилась примерно на половину, а в результате примерно через три-четыре месяца антитела к COVID-19 почти полностью исчезали из организма переболевших.

Ученые собрали образцы плазмы крови у переболевших COVID-19, чтобы исследовать изменения в них концентрации антител к вирусу

Базен подчеркнула, что этот факт объясняет то, почему в крови примерно 7% доноров, кровь которых канадские медики собирали во время экспериментов по переливанию плазмы, практически не было антител. По ее словам, это нужно учитывать при оценке количества переболевших по тестам на антитела, а также при сборе крови для получения сыворотки с антителами.

При этом канадские ученые говорят, что их выводы касаются только антител тех, кто переболел коронавирусом. Они поясняют, что при вакцинировании иммунный ответ вырабатывается иначе. Пока у специалистов нет оснований полагать, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации исчезнет так же быстро, как после перенесенной болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявил, что массовое вакцинирование от COVID-19 не является гарантией победы над вирусом, поскольку пока неизвестно, сколько времени будут сохраняться антитела.