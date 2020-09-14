Антитела к COVID-19 сохраняются не менее 4 месяцев – исследование

Антитела к коронавирусу (COVID-19) могут сохраняться в организме как минимум 4 месяца.

Как пишет The Economist, к такому выводу пришла группа ученых из Исландии, специалистов в области декодирования генетических структур.

В результатах их исследования говорится о наличии антител у 1200 исландцев, которые заразились вирусом SARS-CoV-2, а затем поправились. У более 90% испытуемых дважды была обнаружена позитивная реакция теста на наличие антител – первый раз сразу после инфицирования, а второй раз спустя четыре месяца.

Вакцина от коронавируса должна обеспечивать продолжительную защиту pixabay.com

При этом те люди, которые перенесли это заболевание в более тяжелой форме и были госпитализированы, показали более высокий уровень антител. То же самое относится к мужчинам и пожилым людям, у которых это вирусное заболевание может проходить в более серьезной форме.

"Обнаруженные антитела, скорее всего, позволят обеспечить иммунитет. Это означает, что вакцина, способствующая их образованию, должна обеспечивать достаточно продолжительную защиту", – пишет издание.

В еще одном исследовании специалисты британского Медицинского исследовательского совета занимались проведением тестов, связанных с обнаружением Т-клеток. Об этих клетках меньше публикаций в прессе, однако они играют такую же жизненно важную роль в том, что касается борьбы с инфекцией и обеспечением продолжительной защиты (их важность наглядно продемонстрирована с помощью ВИЧ, поскольку они способны обнаруживать и уничтожать этот вирус).

Ученые сравнили пробы крови у 28 пациентов со средней формой заболевания и у 14 пациентов с острой формой заболевания COVID-19, а также у 16 здоровых доноров. В результате обнаружен "значительный" ответ Т-клеток у зараженных людей, как это отмечалось и в исландской группе.

В частности, в случае средней тяжести заболевания отмечалось больше клеток cd8+, которые напрямую убивают зараженные клетки, в отличие от клеток cd4+, которые регулируют иммунный ответ в более общем плане.

Было установлено, что Т-клетки способны распознавать восемь отдельных частей этого вируса, включая протеин-шип (spike protein), позволяющий ему проникать в клетки человеческого тела. Список атакуемых объектов может быть полезным при работе в будущем над улучшением вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае представили три вакцины, которые должны побороть коронавирус.