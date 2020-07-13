Антитела к COVID-19 обнаружили в грудном молоке: ученые указали на риски

Ученые нашли антитела к коронавирусу (COVID-19) в грудном молоке матерей, которые перенесли заболевание.

Соответствующее исследование провели ученые из Пекинского института биотехнологии и специалисты Калифорнийского университета Мерсед, передают "Известия". По словам экспертов, в молоке кормящих матерей содержатся специализированные антитела, которые могут выживать в пищеварительном тракте после обработки их желудочным соком. Ученые считают, что именно эти антитела защищают младенцев от коронавируса.

Специалисты также отмечают, что в теории грудное молоко могло бы применяться при лечении коронавируса, однако есть факторы, препятствующие этому. По их мнению, стоимость такого средства будет неоправданно высокой.

В грудном молоке обнаружили антитела к коронавирусу Фото REUTERS

Вместе с тем, как рассказал российский специалист по коронавирусам, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов, в молоке могут, напротив, содержаться вирусы. Сам подход по использованию антител из грудного молока ученый назвал разумным. Однако, по его словам, он не является панацеей.

"Его можно использовать для закапывания на слизистые. Это нормальный подход. Хотя при существующем уровне биотехнологий такие антитела можно создавать миллионами, это уже не является проблемой. Но получать их из молока, конечно же, проще", – отметил эксперт.

"Минусом в использовании грудного молока является то, что это довольно дорогое лекарство, учитывая необходимость предварительного тщательного обследования донора на наличие или отсутствие разнообразных заболеваний. Более правильным было бы использование выделенных из молока антител с помощью иммуносорбентов. Но такую же операцию выделения можно сделать и из крови, что значительно дешевле (потенциальных доноров крови значительно больше, чем кормящих матерей). Поэтому пока я не вижу большого смысла развивать эту тему", – рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральского государственного университета Владимир Потемкин.

Антитела – защитные белки, вырабатываемые в ответ на инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что иммунитет к коронавирусу может продолжаться только шесть месяцев.

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