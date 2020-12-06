Еще раз напишу коротко и доступно о том, что коронавирус это не вирус, а заболевание, которое спровоцировал коронавирус.

Эффективных лекарств против вируса до сих пор нет и видимо не будет создано.

Ни один из современных препаратов не уничтожает вирус, но наш организм это делает самостоятельно за 2 недели.

В чем же проблема?

Почему врачи назначают антибиотики при ковиде?

Все просто, потому что ковид может осложниться присоединением бактериальных инфекций, тех, что "дремлют" в нашем организме, но наша иммунная система блокирует их размножение, так и тех, что "живут" в больницах и легко могут попасть в наш организм когда он истощен и ослабленный ковидом.

Еще раз напоминаю, что врачу трудно угадывать нужен ли антибиотик, поэтому он смотрит объективно на изменения в общем анализе крови, а также не поднялся ли ЦРП и прокальцитонин.

По этим анализам можно заподозрить присоединение бактериальной инфекции и принять решение о приеме антибиотика.

Если у пациента с ковидом уже не было температуры, а на 7-10 день или позже температура резко поднялась это также может быть признаком присоединения бактериальной инфекции.

В чем проблема?

Почему нужен антибиотик при ковиде?

Ковид это заболевание, которое резко снижает сопротивляемость нашего организма или проще "кладет наш иммунитет на лопатки" и таким образом бактерии могут размножаться в нашем организме очень быстро и беспрепятственно, что может привести к сепсису и ускорить попадание пациента в реанимацию.

Альтернатив антибактериальным препаратам при присоединение бактериальной инфекции пока что человечество не придумало, и изобретать велосипед не рекомендую особенно тем, кто был политическим экспертом, а через несколько месяцев стал медицинским.

Да, я за то, чтобы антибиотики назначали только врачи, а продажа их был только по рецепту, но для этого не нужно годами запугивать все население страны, а просто принять закон, потому что все же руководители Минздрава Украины и депутаты хотят, чтобы украинцы не занимались самолечением, особенно антибиотиками, а изменений за 30 лет нет никаких.

Просьба к коллегам перестать назначать фуфломицины, которые вредят в десятки раз больше, чем антибактериальные препараты и не разгонять паники среди пациентов, так как они уже начинают пугаться назначений медиками антибиотиков, либо не принимать их, когда это действительно нужно.

Все мы получим значительно лучшие результаты в лечении ковида, когда будем коротко и правдиво объяснять нашим пациентам, что с ними происходит и почему им назначены антибактериальные, жаропонижающее, стероидный гормон или антикоагулянт, иначе мы превращаем медицину в науку, которую "можно изучить за 15 минут", просмотрев несколько видео в ютюбе и прочитав несколько постов в фейсбуке.

Самолечение и самодиагностика должны исчезнуть из нашей жизни, потому что здоровье должно быть в руках профессионалов, а не самих пациентов, которых я также хорошо понимаю. Особенно понимаю их желание остаться живыми и восстановиться после ковида!

Если Вам интересно, можно почитать мои истории из практики вот здесь

Все посты о коронавирусе собраны вместе именно здесь

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал