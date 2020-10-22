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/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Американская Moderna начала последнюю фазу тестирования вакцины от COVID-19

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Биотехнологическая компания Moderna, первая начавшая тестирование вакцины против коронавируса, завершила набор добровольцев для последней фазы клинических испытаний.

Об этом передает Business Insider со ссылкой на пресс-релиз производителя.

Ожидается, что это исследование покажет, эффективна ли вакцина в предотвращении коронавирусной болезни уже до конца 2020 года.

Вакцина на основе матричной РНК (мРНК-1273) имеет несколько конечных целей: первичная – профилактика симптомов ковида; вторичные – профилактика тяжелого течения болезни и инфицирования SARS-CoV-2.

Американская Moderna начала последнюю фазу тестирования вакцины от COVID-19

В начале осени компания продлила набор добровольцев, чтобы привлечь больше представителей национальных меньшинств. Сейчас их 37% от общего числа участников, что в целом отражает национальное многообразие США.

Ранее MedOboz сообщал, что в ходе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер один из участников.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
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