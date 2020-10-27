Американская Eli Lilly остановила испытания лекарства от коронавируса

Виктор Литвиненко Пульмонология 16:10, 27.10.2020

Фармацевтическая компания Eli Lilly завершила клинические испытания своего препарата для лечения COVID-19 на основе антител.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Исследователи пришли к выводу, что терапия с использованием бамланивимаба вряд ли поможет пациентам преодолеть продвинутую стадию заболевания, вызванного SARS-CoV-2.

Данное решение касается только тяжелых случаев течения коронавирусной болезни. Препарат продолжат изучать при лечении легкой и умеренной форм COVID-19.

MedOboz ранее писал, что биотехнологическая компания Moderna завершила набор добровольцев для последней фазы клинических испытаний лекарства от коронавируса.

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