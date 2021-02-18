Американец заболел коронавирусом-супермутантом

Пациент из США заразился гибридной версией коронавируса. Тот образовался путем комбинации "британского" варианта, который называют Kent, и штамма, обнаруженного ранее в Калифорнии.

Такой супермутант COVID-19 еще не получил названия, но ученые уже опасаются, что редкое явление может создать штамм, который будет быстро распространяться и уклоняться от уже приобретенного людьми иммунитета. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что в образцах, взятых у американского пациента, обнаружили варианта Kent, уже известный в науке как B.1.1.7, и калифорнийский штамм, получивший название B.1.429.

Американец заболел супермутантом коронавируса

Такой супермутант COVID-19 попался при исследовании образцов специалисту Бетти Корбер с Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, добавляет New Scientist. Ученые из США заявляют, что штаммы объединились в "рекомбинацию". Так происходит, когда две разные версии вируса заражают одну и ту же клетку, а затем меняют местами гены во время размножения, в результате чего возникает новый вариант.

В прошлом исследователи предупреждали, что такое возможно, но "маловероятно", так как требует очень специфических условий и совпадения в основном неконтролируемых событий. Комбинирования штаммов, поясняют эксперты, более вероятно во время крупных вспышек инфекции.

Гибридный вариант коронавируса оказался комбинацией "британского" и "калифорнийского" штаммов

Считается, что американец заразился супермутантом COVID-19, потому что несколько других вариантов, совпадающих с мутациями в штаммах B.1.1.7 и B.1.429, возникли одновременно в одном и том же месте. Подробных сведений о пациенте нет, поэтому неясно, произошла комбинация у него или он заразился таким гибридом от кого-то другого.

Американец заразился мутантом "британского" и "калифорнийского" штаммов COVID-19

Эксперты подчеркивают: пока это только один такой случай инфицирования, но не исключено, что их может быть больше. Некоторые признали, что рекомбинация может быть "опасной", потому что она смогла так внезапно изменить вирус. Также ученые обеспокоены тем, что гибридный штамм коронавируса несет в себе мутации, которые, по-видимому, позволяют ему быстрее распространяться, а также "пробивать" иммунитет, вызванный у людей уже перенесенным вирусом или вакцинацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время в мире обнаруживают все больше мутировавших штаммов коронавируса. Среди новых – "южноафриканский", "британский" и "бразильский" варианты. О том, справятся ли с ними вакцины против COVID-19, – читайте в материале.