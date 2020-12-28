Академик рассказал о тяжелых последствиях у переболевших COVID-19

У людей, переболевших коронавирусом, впоследствии могут возникать серьезные проблемы с различными органами и системами.

Академик Сергей Комиссаренко рассказал, по каким органам бьет коронавирус

Об этом в интервью "РБК-Украина" предупредил академик Национальной академии наук Украины, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комиссаренко. По его словам, возбудитель болезни поражает каждый организм по-разному – у кого-то все ограничивается легким влиянием, у кого-то – серьезным, а у кого-то вообще заканчивается летально.

"Оно (заболевание. – Ред.) может поражать центральную нервную систему, то есть сказываться на памяти, на поведении, вызывать симптомы, похожие на инсульт, бить по сердцу, вызывать заболевание, схожее с инфарктом миокарда, и приводить к смерти", – пояснил ученый.

Комиссаренко отметил, что примерно треть людей, которые переболели коронавирусом, впоследствии сталкиваются с осложнениями, которые нарушают работу центральной или периферической нервной системы. Кроме того, у трети пациентов выявляют тромбоз легких.

"Может быть достаточно сложное воспаление легких, может бить по почкам. Моему приятелю, который в Германии довольно тяжело переболел, пришлось после осложнения удалить одну почку. То есть, у разных людей могут быть различные осложнения, они могут быть короткими, могут быть долговременными", – объяснил Комиссаренко.

Напомним, также академик предположил, что резкое снижение количества больных коронавирусом в Украине может быть связано с окончанием первой волны пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан также предупредила об угрозе опасных осложнений для людей, перенесших COVID-19 бессимптомно. Среди них – инфаркты, миокардиты, мигрени, подагра и заболевания почек.