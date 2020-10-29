80% больных COVID-19 имеют общий симптом – исследование

Дефицит витамина D наблюдается более чем у 80% больных коронавирусной инфекцией. Низкие показатели этого вещества чаще определяются у мужчин.

Об этом свидетельствуют результаты, опубликованные в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Испанские ученые решили выяснить, может ли недостаток витамина D в организме быть фактором риска при COVID-19 и влиять на тяжесть течения болезни.

Так, у 82,2% пациентов уровень витамина D был ниже, чем в контрольной группе. В исследовании проанализировали данные 216 пациентов с подтвержденным ковидом и 197 здоровых людей (контроль).

Дефицит витамина D является распространенным заболеванием, которое может усугубляться в осенне-зимний период. Кроме того, витамин D как - это стероидный гормон, принимающий участие в формировании как врожденного, так и приобретенного иммунитета, а также в антимикробной защите и борьбе с внутриклеточными патогенами.

Важно отметить, что недостаток этого вещества часто выявляют у пожилых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, онкологией. Сегодня известно, что эти патологии являются негативным прогностическим фактором при COVID-19.

Ранее MedOboz писал, что ученые назвали фактор, увеличивающий смертность от COVID-19 на 15 %. Это было установлено в ходе глобального исследования.